Moeda do Mundial 2018 para colecionar chega dia 22

A moeda comemorativa da participação da Seleção Nacional de Futebol no Campeonato do Mundo da FIFA 2018 vai ser posta em circulação na próxima quinta-feira, dia 22 de março, informou o Banco de Portugal.

O regulador bancário adiantou que a nova peça coleção será de liga de cuproníquel e terá o custo de 2,50 euros, sendo que distribuição será feita pelas instituições de crédito e das tesourarias. “O interessado deve preencher um impresso próprio, onde se identifica e discrimina, por designação e valor facial, a quantidade de moeda de coleção que pretende adquirir”, explica o banco central.

A designada “Campeonato do Mundo da FIFA 2018” tem uma emissão máxima de 100 mil moedas com acabamento normal. A sua cunhagem foi aprovada pela Portaria nº 68/2018, sobre o plano de emissões de moedas comemorativas para 2018, publicada em Diário da República no passado dia 8 de março.

“A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), fica autorizada, no âmbito do plano de emissões de moedas comemorativas para 2018, a cunhar e a comercializar as seguintes moedas de coleção: uma moeda designada «O Barroco», integrada na série «Europa»; uma «Espigueiros do Noroeste Peninsular», da série «Etnografia Portuguesa»; uma «Rosa Mota», da «Ídolos do Desporto»; uma «A Águia-Imperial», da «Espécies de animais ameaçados»; uma «Trevo de 4 Folhas», da «Espécies de plantas ameaçadas»; uma «Eduardo Souto Moura», da «Arquitetura Portuguesa»; uma «Campeonato do Mundo da FIFA 2018» e uma «Centenário do Armistício»”, refere o diploma.

A 9 de junho, a Seleção Nacional de Futebol viaja para a Rússia, onde se estreia no Mundial 2018 a 15 de junho, frente a Espanha. No dia 20 joga com a equipa de Marrocos e a 25 com o Irão.