Modelo baseado no T-Roc vai ser construído na Alemanha, anuncia a VW

A Volkswagen confirmou a produção de um novo modelo SUV-cabriolet, com base no T-Roc, que está a ser atualmente produzido na Autoeuropa. No entanto, o novo automóvel não vem para Portugal e vai ficar na fábrica de Osnabruque, na Alemanha. O início da produção está planeado para a primeira metade de 2020, segundo a imprensa especializada.

A empresa terá aprovado um investimento de pelo menos 80 milhões de euros para a variante do T-Roc, segundo o site Just Auto. O novo modelo reforça a posição da construtora automóvel no segmento SUV, um dos segmentos que mais cresce no mercado automóvel global.

“A Volkswagen está a evoluir para uma marca SUV”, disse o CEO, Herbert Diess, ao Just Auto. “O T-Roc já está a definir novos standards no segmento SUV compacto. Com o cabriolet com base no T-Roc, vamos adicionar um modelo altamente emocional à linha”.