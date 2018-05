Moção de censura a Mariano Rajoy: o dia seguinte

No meio de uma maratona de discursos políticos na câmara dos deputados, o dirigente do PSOE, Pedro Sánchez, quis ir mais longe e ensaiou um discurso que já foi de lançamento de uma campanha eleitoral que por certo em pouco tempo estará nas ruas de Espanha. Sánchez foi contundente com o ainda chefe do governo, o popular Mariano Rajoy, mas parte do discurso teve mais a ver com as propostas que os socialistas vão apresentar ao eleitorado, que propriamente com os casos de corrupção no interior do Partido Popular – a causa direta, ou apresentada como tal, para a moção de censura que será votada esta sexta-feira.

As próximas eleições em Espanha são uma grande incógnita. Pelos mais diversos motivos. E o primeiro deles é saber-se se o bipartidarismo, que ‘morreu’ nas eleições de dezembro de 2015, continua enterrado ou dará mostras de querer ressuscitar.

Segundo as sondagens, o bipartidarismo mantém-se ‘morto’: PSOE, PP, Cuidadanos e Podemos vão mantendo as posições a que conseguiram ascender em 2015 – e na repetição do ato em junho de 2016 – mais décima, menos décima.