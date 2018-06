Moçambique: grupo armado matou 37 pessoas em aldeias remotas

As autoridades moçambicanas “devem tomar medidas imediatas para acabar com uma matança na província de Cabo Delgado, que viu pelo menos 37 pessoas serem brutalmente mortas por um grupo conhecido como ‘Al-Shabab’ nas últimas duas semanas”, revela esta quinta-feira em comunicado a Amnistia Internacional. A organização disse que um número crescente de pessoas está em fuga das suas casas com medo do grupo, “que não tem ligação conhecida com o grupo armado da Somália, que tem o mesmo nome”.

O último ataque ocorreu esta quarta-feira à noite na aldeia de Namaculo, no distrito de Quissanga. Testemunhas disseram à organização internacional que cerca de 10 pessoas foram mortas e que um número indeterminado de casas foi queimado, quando um grupo invadiu a vila ao amanhecer. “A aldeia está agora vazia, pois os moradores fugiram das suas casas para buscar segurança. Uma aldeia atacada a 5 de Junho, a Vila Naunde, no sul do distrito de Macomia, também está declarada vazia”, disse Deprose Muchena, representante regional da Amnistia Internacional, e diretor para a África Austral.

“As formas macabras pelas quais esses assassinatos são realizados mostram a intenção desse grupo de semear medo entre os civis. As autoridades moçambicanas devem tomar medidas imediatas e efetivas para acabar com os assassinatos, inclusive reforçando as medidas de segurança para proteger as vidas dos moradores da região e realizando investigações sobre todos os recentes ataques com o objetivo de levar suspeitos perpetradores a prestar contas”, disse aquele responsável.