Mobilidade personalizada

Muito em breve a ficção tornar-se-á realidade com carros autoconduzidos nas estradas ou até mesmo nos céus. Empresas como a Tesla, Uber e Airbus, ou o próprio fundador da Google, Larry Page, estão a desenvolver projetos tecnológicos bastante complexos nesta área e podem vir a proporcionar-nos situações semelhantes às do filme de 1997: “O Quinto Elemento”. Talvez de uma forma menos futurista, mas seguramente mais cómoda.

Nem sempre são suficientes as reconhecidas competências tecnológicas para que este tipo de projetos seja colocado em prática e ganhe a dimensão ambicionada por todos. Felizmente, muitas vezes a componente de empreendedorismo que faz transitar as ideias do código para a rua surge por parte de players que conhecem de forma inigualável os mercados onde operam, as necessidades dos utilizadores e o nível de adesão a novas alternativas de mobilidade que podem melhorar a sua rotina diária. Fazer chegar essas novas alternativas aos consumidores é o nosso trabalho.

A campanha da plataforma de serviço Car Sharing–Drive Now, recentemente implementada com bastante sucesso em Lisboa, é um bom exemplo do que temos feito. Fruto de uma joint venture entre o Grupo BMW e a Via Verde, que trouxe o projeto para Portugal e que assim se torna num operador disruptivo, garantindo a grande mudança de foco dos carros para as pessoas. Nesta plataforma digital, disponível 24 horas por dia, o pagamento é feito por minuto estando incluído o parque de estacionamento e combustível disponível no veículo. O registo dos utilizadores é feito através do site ou app mobile onde, posteriormente, poderá consultar a localização dos veículos, reservar, desbloquear e fechar os mesmos. O nosso trabalho foi dar notoriedade a este novo serviço, localizar e contactar publicitariamente os potenciais interessados, levando-os a aderir à plataforma.