Mísseis norte-coreanos podem atingir Londres, assegura Governo do Reino Unido

Gavin Williamson considerou que a Coreia do Norte “é uma ameaça real”, por estar atualmente “a caminho de ter mísseis balísticos que poderiam atacar” a capital britânica.

Referindo que o Reino Unido deve “intensificar” a forma de lidar com Pyongyang, porque é “um ator global” que ameaça a paz mundial, o membro do Governo de Theresa May afirmou que “o problema não é só para os Estados Unidos”.

“Nunca hesitaremos em lidar com a agressão ou a ameaça”, acrescentou, acentuando que o Reino Unido trabalha com os seus aliados e notando que dois vasos de guerra da marinha britânica foram direcionados para o Pacífico, para participar em operações conjuntas com os Estados Unidos e outros parceiros na região.