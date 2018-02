Misericórdia de Lisboa indicou Manuel Ferreira Teixeira para o Montepio

A SIC avança que a Santa Casa da Misericórdia escolheu Manuel Ferreira Teixeira para a administração do banco Caixa Económica Montepio Geral, como não executivo.

A SIC contatou Manuel Ferreira Teixeira, que foi Secretário de Estado da Saúde entre 2011 e 2015, no XIX Governo Constitucional, e não comentou porque a entrada da Santa Casa no capital do Montepio ainda não está fechada

A Santa Casa aguarda agora o parecer da Baker Tilly depois de ter já o estudo do Haitong Bank, tal como o Jornal Económico já avançou.