Miró rende três milhões de euros ao Estado português

A coleção de 85 quadros da autoria do pintor catalão Joan Miró (1893-1983) já rendeu ao Estado português três milhões de euros, em bilheteira, desde queas obras foram expostas nas cidades de Lisboa e Porto, informa o “Jornal de Notícais” (JN) esta terça-feira.

Depois do Estado ter cancelado a venda da coleção em leilão, na Sotheby’s, os Miró estiveram em exposição no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e em Serralves, no Porto, por onde passsaram cerca de 300 mil visitantes ao todo. Atualmente a coleção está patente no Palácio Zabarella, da Fondazione Bano, em Itália, até dia 22 junho.

De acordo com Carlos Cabral Nunes, galerista da Casa Liberdade – Mário Cesariny e mentor do movimento cívico em defesa da manutenção em Portugal da Coleção Miró do ex-BPN, o facto de a obra ter sido vantajosa financeiramente representa uma “mudança no paradigma” na forma como o Estado vê a Arte.