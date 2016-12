Minority Report é real: Já se prevêem crimes no Dubai

Polícia do Dubai conta desde este mês com o programa Crime Prediction, um aliado que parece retirado do filme de ficção científica Minority Report.

Trata-se de um software desenvolvido pela empresa Space Imaging Middle East (SIME) que se encarrega de desenvolver trabalhados de vigilância policial preventiva. O software, o primeiro deste tipo na região, foi desenvolvido por iniciativa do conselho de Intelligence dos Emirados Árabes Unidos e concebido especificamente para complementar o trabalho das forças policiais do Dubai, que se encontram num processo de renovação. O objetivo deste sistema informático passa por diminuir o número de crimes na cidade assim como ajudar a polícia a prevenir crimes antes que os mesmos sucedam usando tecnologias baseadas em Big Data. “O sistema foi concebido baseado nas nossas experiências, especificações e informação. Existem programas similares usados noutro países mas não são exactamente iguais”, explicou o responsável do Departamento de Operações da Polícia do Dubai ao jornal Gulf News.