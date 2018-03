Ministros da Saúde e Finanças apresentam estrutura para controlo orçamental da Saúde

O ministro das Finanças, Mário Centeno, e o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, apresentam hoje publicamente a estrutura de missão para o controlo orçamental da Saúde, em Lisboa. Esta estrutura é a última tentativa de equilibrar as contas do setor e evitar multas de Bruxelas.

A apresentação da nova estrutura de missão tem lugar hoje às 14h30 no Teatro Thalia, nas Laranjeiras, em Lisboa.

A estrutura de missão foi criada a 15 de março, mas ainda não começou a funcionar.

As contas da Saúde são consideradas um dos principais fatores de risco interno para a situação orçamental portuguesa.

Em janeiro deste ano, as dívidas em atraso a fornecedores atingiram os 915 milhões de euros, mais 338 milhões de euros do que há um ano. Mas só este mês os hospitais vão começar a receber os 500 milhões de euros que o Governo decidiu injetar para pagar as dívidas.

O Eco noticiou que o Governo vai nomear Julian Perelman para coordenar a Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde.