Ministros da Saúde e da Economia na Madeira para os Estados Gerais de Cafôfo

Os ministros da Economia e da Saúde são dois dos convidados de Paulo Cafôfo, candidato do PS Madeira às legislativas regionais, para a Convenção dos Estados Gerais que acontece, este sábado, no Casino Park Hotel.

Em entrevista à edição impressa do Económico Madeira, Paulo Cafôfo anunciou a vinda dos ministros Manuel Caldeira Cabral e Adalberto Campos, considerando os Estados Gerais como uma forma de envolver novos protagonistas na vida política regional e de debater temas estruturantes para a Região.

A 1ª Convenção dos Estados Gerais, iniciativa está marcada para as 10 horas deste sábado. Neste encontro, serão debatidas cinco áreas sectoriais. Na economia, a condução do debate estará a cargo do vice-presidente da ACIF Sérgio Gonçalves, na saúde a coordenação será do ortopedista António Pedro, a análise à Educação será conduzida pelo docente Rui Caetano, a professora Elisa Seixas vai liderar a discussão sobre igualdade e o desenvolvimento social estará a cargo da deputada Sofia Canha.