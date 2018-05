Ministro russo Sergei Lavrov reúne-se com líder norte-coreano em Pyongyang

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, reuniu-se em Pyongyang com o chefe de Estado norte-coreano, durante o período de preparação da cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Sergei Lavrov foi recebido em Pyongyang pelo Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia através da sua conta na rede social Twitter, na qual também foram publicadas duas fotos dos dois responsáveis s trocarem um aperto de mãos.

Mais cedo, Lavrov reuniu-se com o seu homólogo norte-coreano, Ri Yong Ho, com quem trocou “opiniões sobre a situação na península coreana, concentrando-se no fortalecimento da coordenação para buscar soluções políticas e diplomáticas” para os problemas da região, de acordo com o Ministério russo.