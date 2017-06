Centeno: Ministro português a liderar Eurogrupo “é uma opção muito válida”

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que a presidência do Eurogrupo é uma matéria que não lhe ocupa o tempo neste momento, mas sublinhou que, quando a questão se colocar, “é importante que Portugal tenha uma posição forte”.

Mário Centeno esteve em direto, entre as 12h e as 13h a responder questões colocadas nas redes sociais Twitter e Facebook. Quando lhe perguntaram se estaria disponível para presidir ao Eurogrupo, respondeu: “Não é uma matéria que me ocupe o tempo neste momento. A minha ocupação neste momento é ser ministro das Finanças”.

Porém, o ministro acrescentou que “é importante que Portugal tenha uma posição forte” na altura em que a questão se colocar, considerando que o ministro das Finanças português que estiver em funções “será uma opção muito válida”.

Sobre a comparação feita em Bruxelas entre o ministro das Finanças e Cristiano Ronaldo, Mário Centeno considerou a referência “elogiosa para a economia portuguesa” e disse que, tal como diz o jogador de futebol repete várias vezes, “os resultados são trabalho de equipa” e que é preciso continuar a trabalhar para isso.