Quem é o ministro favorito dos portugueses?

A decisão do aumento do salário mínimo foi proveitosa para o ministro do Trabalho que foi considerado o governante favorito dos portugueses.

O inquérito do barómetro mensal da Eurosondagem, realizado para o Expresso e SIC, apresenta as preferências dos portugueses em relação aos seus governantes, constando na lista dos “melhores” o ministro Viera da Silva (33,3%), o ministro das Finanças, Mário Centeno (27,8%) e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva (20,5%).

A presença do ministro das Finanças é uma surpresa, já que este costuma ser um dos cargos com avaliação menos positiva, no entanto, o cumprimento das metas definidas para o défice 2016 e a promessa de devolução do remanescente da sobretaxa e aumento das pensões parece ter conferido algum protagonismo a Centeno.