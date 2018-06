Ministro Eduardo Cabrita considera que a descentralização “é decisiva” para a melhoria das políticas públicas

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, insistiu hoje, na Figueira Foz, na ideia de que a descentralização de competências para o poder local “é decisiva” para a melhoria das políticas públicas.

“Estamos a viver um momento que não pode ser desperdiçado, em que temos um Presidente da República totalmente comprometido com o incentivo a esta estratégia de descentralização e um primeiro-ministro e um líder do maior partido da oposição que têm como momentos altos das suas carreiras políticas anteriores terem presidido às duas maiores autarquias do país”, sublinhou o governante.

Eduardo Cabrita, que falava na sessão solene do Dia da Cidade da Figueira da Foz, no Centro de Artes e Espetáculos, considerou que “não pode ser desperdiçada” a oportunidade de localmente se poder fazer melhor na “educação, na saúde, na cultura, na ação social, na gestão das praias e zonas marítimas se fazer”.