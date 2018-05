Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia visita Cabo Verde

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, vai visitar Cabo Verde brevemente, anunciou hoje, na cidade da Praia, o chefe da diplomacia cabo-verdiana, Luís Filipe Tavares.

