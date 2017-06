Ministro do Planeamento defende Lacerda Machado na administração da TAP

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, defendeu hoje a nomeação de Diogo Lacerda Machado para o conselho de administração da TAP, afirmando que o advogado “já deu provas de saber interpretar bem os interesses públicos”.

Pedro Marques foi o primeiro membro do governo a responder às acusações do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, que afirmou, no dia 10 de junho, ser “uma pouca vergonha” o governo nomear para TAP “o mesmo homem que andou a negociar a reversão” da privatização da transportadora aérea.

O ministro reage dizendo que “pouco vergonha é Passos Coelho nunca ter explicado aos portugueses porque é que privatizou a TAP pela calada da noite e já com o seu Governo demitido”.