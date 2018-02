Ministro do Ambiente inicia visita oficial a Moçambique

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, inicia hoje uma visita oficial a Moçambique, que se vai prolongar até dia 28 de fevereiro.

A adaptação às alterações climáticas, a seca e a gestão da água são temas prioritários na visita deste governante português a Moçambique.

“No início de 2017, Portugal respondeu prontamente ao pedido de ajuda do governo de Moçambique, quando Maputo corria o risco de esgotar as suas reservas de água. O Fundo Ambiental apoiou financeiramente um conjunto de medidas para aumentar as disponibilidades de água, reduzir as perdas e sensibilizar a população a um uso mais racional deste recurso”, destaca um comunicado do Ministério do Ambiente.

O mesmo documento acrescenta que “a magnitude crescente dos efeitos das alterações climáticas coloca desafios cada vez mais complexos que afetam as populações, com maior impacto nas populações mais vulneráveis, a economia e o ambiente”.

Para além dos encontros de alto nível político, o programa da visita incluirá ainda a assinatura de protocolos de cooperação na área do ambiente e da gestão da água, visitas aos projetos de cooperação financiados pelo Fundo Ambiental e a realização de uma sessão pública no Centro Cultural Camões, em que o Ministro João Pedro Matos Fernandes fará uma palestra sobre o tema da sustentabilidade.

O programa desta visita inclui um encontro bilateral com o ministro da Terra, do Ambiente e do Desenvolvimento Rural de Moçambique, Celso Correia, no fim do qual está prevista a apresentação do ponto da situação da cooperação entre Moçambique e Portugal nesta matéria e assinatura de um protocolo entre os dois governos.

Está igualmente previsto um encontro entre João Pedro Matos Fernandes e o ministro moçambicano das Obras Públicas, Carlos Bonete, a que se seguirá a assinatura de um plano de ação entre os dois ministérios.

Para amanhã, estão previstas visitas ao Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG), aos sistemas de água subterrânea de Hulene e 3 de fevereiro e ao campo de furos de Laulane, além de uma sessão cultural com visita a uma escola portuguesa e de uma palestra de João Pedro Matos Fernandes sobre ‘o caminho para a sustentabilidade’, no Centro Cultural Português, em Moçambique.

Na quarta-feira, dia 28 de fevereiro, João Pedro Matos Fernandes vai visitar a Reserva Especial de Maputo, acompanhado pelo ministro moçambicano Celso Correia.