Ministro do Ambiente: “Aguardo que a Uber seja regulamentada” para experimentar

João Pedro Matos Fernandes considera que falta dar o salto em frente em matéria de mobilidade, em entrevista ao “Jornal de Negócios”. O ministro do Ambiente vê no maior bem-estar o motivo pelo qual os portugueses passaram a utilizar mais os veículos próprios, pelo que, nesse caso, aconselha a opção do automóvel elétrico.

Questionado sobre se utiliza as aplicações para transporte individual de passageiros, o responsável pela pasta do Ambiente frisa que está à espera de que “o serviço seja regulamentado”, para o exprimentar. “Nunca andei de Uber. Tenho certamente curiosidade, mas esta é a afirmação de uma pessoa normalmente curiosa”, acrescentou ao diário.

Em relação ao serviço do metropolitano de Lisboa, João Pedro Matos Fernandes reforça que será sobretudo a partir do mês de julho que haverá maior oferta disponível. “Já temos muito avançado o processo de adaptação de 30 maquinistas. O estado em que encontrámos as composições estava no limiar da ruptura”, diz, aquando da ‘Redação Aberta’ promovida pelo diário.