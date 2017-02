“Ministro das Finanças mentiu sobre demissão de Domingues”, acusa PSD

No debate quinzenal que está a decorrer na Assembleia da República, o líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, acusou o primeiro-ministro de ter um Ministro das Finanças que “mentiu sobre o processo de demissão do anterior presidente da CGD”.

O deputado referia-se ao teor da carta de António Domingues a Mário Centeno, que foi tornada pública pelo Eco.

A mesma revela António Domingues tinha um acordo com o Ministro das Finanças para não entregar a declaração de rendimentos e de património no Tribunal Constitucional. A carta tem a data de 15 de novembro, e o ex-presidente da CGD, que acabou por sair ao fim de quatro meses da sua nomeação diz que “foi uma das condições acordadas para aceitar o desafio de liderar a gestão da CGD e do mandato para convidar os restantes membros dos órgãos sociais”.