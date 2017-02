Ministro das Finanças: “défice não ficará acima de 2,1%”

O Ministro das Finanças anunciou esta manhã na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) que o défice de 2016 “não ficará acima de 2,1%”, um patamar inferior aos 2,3% que o primeiro-ministro tinha já sinalizado como o patamar acima do qual não ficaria o défice do ano passado. O valor anunciado por Mário Centeno fica 0,3 pontos percentuais abaixo dos 2,4% com que o Governo se comprometeu no Orçamento do Estado deste ano e abaixo da meta de 2,5% traçada por Bruxelas.

A 17 de janeiro, o primeiro-ministro anunciou, na abertura do primeiro debate quinzenal do ano, que o défice de 2016 “não será superior a 2,3%”.

No OE/17 o défice previsto para este ano é de 2,4%, mas apenas com 100 milhões de euros de previsão de receita do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES). Esta receita acabou por ficar nos 551 milhões de euros, sendo a diferença pouco mais de 0,2% do PIB.