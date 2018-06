Ministro da Ciência espera financiamento europeu entre 250 a 300 milhões para Portugal

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, indicou hoje que o objetivo de Portugal para o próximo programa da Comissão Europeia de apoio à investigação é obter um financiamento entre 250 a 300 milhões de euros.

“Há ainda uma grande parte do financiamento que está fechado, sobretudo às grandes parcerias lideradas pelo centro e norte da Europa, e queremos abrir esse financiamento”, articulando “melhor os fundos competitivos com os fundos de coesão e estruturais e reduzindo a burocracia”, disse à agência Lusa Manuel Heitor, à margem do debate “O Futuro da Ciência em Portugal”, que decorreu no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), no Porto.

Através do Horizon Europe, o próximo programa-quadro para a Investigação e Inovação da Comissão Europeia, que estará em vigor entre 2021 e 2028, o ministro espera ver o financiamento em investigação em Portugal aumentar de 1,6% para 2%.