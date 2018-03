Ministro alemão diz que é possível uma solução entre UE e EUA sobre tarifas

O ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, considerou esta segunda-feira que os Estados Unidos e a União Europeia (UE) podem chegar a um compromisso esta semana sobre as tarifas norte-americanas às importações de aço e de alumínio.

“O secretário do Comércio Wilbur Ross e eu sentimos que se pode chegar a uma solução comum esta semana”, declarou Peter Altmaier falando aos jornalistas após uma reunião com o responsável norte-americano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou no passado dia 8 a imposição de taxas de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio, mas isentou provisoriamente o Canadá e o México, parceiros no acordo de comércio-livre norte-americano, que está a ser renegociado. Trump disse, na altura, que há a possibilidade de mais isenções.

“É possível encontrar uma solução que possa evitar um grave conflito comercial”, acrescentou o ministro alemão, numa altura em que a UE ameaça adotar medidas de retaliação em relação aos produtos norte-americanos.

Altmaier ressalvou, no entanto, que cabe à comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, negociar formalmente com os Estados Unidos.

Malmström deve reunir-se nos próximos dias com responsáveis da administração norte-americana.