Ministro alemão afirma que cimeira do G7 só trouxe “retrocessos” na luta comercial entre EUA e UE

O governo da Alemanha não vê solução imediata para a disputa comercial entre os Estados Unidos da América e a União Europeia (UE). O ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, acredita que a cimeira do G7 produziu apenas “retrocessos” e defende que as novas tarifas impostas pelo líder norte-americano, Donald Trump, prejudicam tanto os Estados Unidos como os seus aliados comerciais.

“É importante que a UE ajam de forma decisiva”, afirmou o responsável pela tutela da Economia na Alemanha, em entrevista à rádio “Deutschlandfunk“. “De momento, parece que nenhuma solução está à vista, pelo menos não a curto prazo. Estamos prontos para discutir os desequilíbrios comerciais e considerar argumentos factuais. Mas acreditamos que isso deve acontecer entre amigos e parceiros e não através de confrontos recíprocos”, sublinhou.

Donald Trump surpreendeu os seus parceiros comerciais ao insistir na necessidade de ter trocas comerciais mais justas e avançou com uma proposta de criação de uma zona livre de comércio. Isto numa altura em que o Canadá e a UE ameaçam avançar com medidas de retaliação pelas medidas comerciais unilaterais dos Estados Unidos em impor taxas aduaneiras às importações dos Estados Unidos de aço e alumínio.

O republicano alertou, no entanto, para a possibilidade de vir a parar as exportações dos Estados Unidos – sobretudo no setor agrícola – caso o bloco europeu e o Canadá insistam em retaliar as medidas comerciais por ele impostas. As tarifas impostas pelos Estados Unidos são uma questão particularmente delicada para a Alemanha, cuja indústria automobilística depende muito do mercado norte-americano.

A chanceler alemã, Angela Merkel, veio apelar no domingo para a fortalecimento da comunidade única, considerando “deprimente” o facto de Donald Trump não ter assinado o acordo final da cimeira do G7. “Há que assumir que estamos perante um presidente dos Estados Unidos que tem uma agenda definida pela sua ‘América Primeiro'”, disse Angela Merkel, em entrevista à televisão alemã “ARD”.