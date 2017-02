Ministra da Presidência reafirma preferência do Governo pela venda do Novo Banco

Poucos dias depois do chumbo do Parlamento às propostas do BE e do PCP para a continuação do Novo Banco na esfera pública, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, veio este domingo, em entrevista ao Diário de Notícias, reiterar a a preferência do Governo pela venda do Novo Banco, de forma a garantir “o mínimo impacto possível na dívida pública”.

“Se houver uma mudança da proposta que garanta que a venda não tem impactos negativos ou tem impactos menores do que teria a nacionalização, a nossa opção será, naturalmente, pela venda”, assegura Maria Manuel Leitão Marques.

Fonte do Novo Banco que dá conta de que até fevereiro será liquidada a última tranche de 1.500 milhões de euros de dívida, colocando assim um ponto final nas ajudas do Estado ao banco, que está em processo de venda.