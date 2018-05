Ministério Público pede nulidade do projeto “mono do Rato”

O Ministério Público (MP) propôs, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, uma ação administrativa cujo pedido principal consiste na declaração de nulidade do ato de licenciamento de obra de construção situada no “gaveto” formado pela Rua do Salitre, Rua Alexandre Herculano e Largo do Rato, em Lisboa.

Em comunicado, o MP dá conta que a referida ação foi proposta contra o município de Lisboa, tendo “como parte contra interessada a promotora da obra, e fundamenta-se, a título principal, nas várias nulidades de que padece a mencionada licença”.

“No processo são abordadas, entre outras, questões jurídicas relacionadas com a insusceptibilidade de afetação do edifício à atividade hoteleira, a reconversão do espaço público, o acentuar do isolamento da vizinha Sinagoga, bem como matéria respeitante à acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, explica a Procuradoria Geral da República (PGR) no comunicado.