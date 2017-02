Ministério Público alemão investiga chefe-executivo da Deutsche Börse

O escritório de Carsten Kengeter foi invadido pelo Ministério Público alemão. Dois meses antes de anunciar as negociações sobre a fusão com a London Stock Exchange, o CEO da Deutsche Börse comprou 60 mil ações da própria bolsa no valor de 4.5 milhões de euros. A compra foi efetuada no dia 14 de dezembro de 2015.

Os promotores afirmam estar “no conhecimento das negociações dos contratos anteriormente inéditas, que o Ministério Público considera informações privilegiadas”, tornando Kengeter suspeito relativamente à fusão planeada de 21 mil milhões de libras (24.548 mil milhões de euros) com a bolsa de valores de Londres.

O promotor refere que as discussões sobre o tema da fusão já vinham a decorrer desde o verão de 2015. No entanto, a empresa nega, alegando que só um mês depois da compra das ações, em meados de janeiro, é que as negociações surgiram.