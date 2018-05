Ministério do Ambiente reabilita Mouchão da Póvoa por um milhão de euros

O Ministério do Ambiente vai financiar a reparação do Mouchão da Póvoa em mais de um milhão de euros

Hoje, terça-feira, dia 29 de maio, será assinado o contrato para a reparação do Mouchão da Póvoa, numa cerimónia presidida pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que se vai realizar no Bairro dos Pescadores da Póvoa de Santa Iria, no conselho de Loures, contando também com a participação do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.

A obra terá um prazo de realização de 180 dias e está estimada em 1,07 milhões de euros.