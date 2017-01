Ministério das Infraestruturas diz que Lacerda Machado na TAP é “especulação”

O site ECO noticia hoje que o governo deverá indicar Diogo Lacerda Machado para chairman da TAP, no âmbito do acordo assinado em maio de 2016 entre o Estado e os privados que define a relação de forças na transportadora nacional, e cita fontes conhecedoras do processo.

O Jornal Económico contactou o Ministério das Infraestruturas para confirmar a notícia e a resposta é que se trata de “especulação desinformada”. Não desmentindo no entanto o nome de Lacerda Machado para a função, mas antes dizendo que o processo ainda está longe da fase de nomeação dos órgãos sociais.

Mas a confirmar-se será uma nomeação que promete ser polémica uma vez que Diogo Lacerda Machado esteve na “reversão” da privatização da TAP, feita pelo governo anterior, levando o consórcio Gateway (de David Neeleman e Humberto Pedrosa) a entender-se com o Governo (e vice-versa).