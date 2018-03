Ministério da Justiça vai reforçar segurança do Citius

O Ministério da Justiça (MJ) vai implementar, até 2019, novas soluções tecnológicas que permitam reforçar a segurança do Citius, a plataforma informática que serve os tribunais e que recentemente revelou fragilidades com utilização fraudulenta e usurpação de identidade, uma situação que foi detetada no caso “e-toupeira”, em que um técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) usava passwords de colegas para entrar nos computadores e aceder ao Citius.

A medida foi revelada ao “Jornal Económico” por fonte oficial do ministério liderado por Francisca Van Dunem, quando questionada sobre as vulnerabilidades deste sistema e como poderão ser reduzidas até entrar em funcionamento a nova plataforma do Ministério Público, prevista para 2020. O novo Sistema de Investigação Criminal do Ministério Público (SIC-MP) promete travar as sistemáticas violações do segredo de justiça que acontecem em Portugal.

