Ministério da Justiça nomeia Filomena Rosa para presidir IRN

Filomena Rosa, responsável até à data pelo SIR – Soluções Integradas de Registo de Lisboa (SIR), é a nova presidente do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), nomeada para o cargo após a demissão de três elementos da direcção do instituto responsável pela emissão do cartão do cidadão, pelos registos automóveis e prediais, entre outros.

A nomeação da nova responsável do IRN foi revelada, em comunicado, pelo Ministério da Justiça nesta sexta-feira, 13 de julho, um dia após , as demissões do IRN, que era liderado por José Ascenso Maia e que substituiu nas funções António Figueiredo, o principal arguido do processo dos vistos Gold e que teve Ascenso Maio como seu vice-presidente antes deste inquérito ter levado à sua demissão.

Segundo a acusação do Ministério Público, em 2013 António Figueiredo tentou pressionar Ascenso Maia para que este escolhesse uma pessoa da sua confiança num concurso lançado pela Cresap – Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública, uma vez que o dirigente do IRN integrava o respectivo júri. Mas Ascenso Maia não se deixou influenciar.