Ministério diz que há 320 milhões para obras nas escolas

O ministério da Educação irá utilizar 320 milhões de euros de financiamento europeu para requalificar as escolas do país, segundo noticia esta terça-feira o Diário de Notícias. As escolas dos 2º e 3º ciclos e secundário, que são infraestruturas da responsabilidade do governo, serão alvo de 200 intervenções, o que irá envolver um investimento de 200 milhões de euros.

Infraestruturas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo básico, que são da responsabilidade das autarquias, vão receber um total de 120 milhões para serem efetuadas 300 intervenções. O financiamento será recebido ao abrigo do programa Portugal 2020 e as obras terão de acontecer até 2020 para que o ministério não seja obrigado a devolver os fundos.

A discussão sobre a requalificação de escolas ganhou relevo depois do encerramento forçado da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto. A escola em questão foi obrigada a fechar devido à degradação do edifício, e de outros casos de deficiências em equipamentos escolares. O ministério da Educação afirmou que “tem vindo a trabalhar com vista a efetuar as obras de requalificação necessárias em infraestruturas escolares, recorrendo para tal a fundos comunitários e do Orçamento do Estado”.