Millennium Bim em Moçambique aposta em transações em moeda chinesa

O banco Millennium Bim, detido maioritariamente pelo BCP, lançou um serviço de transações cambiais em moeda chinesa, diz o banco à imprensa local em comunicado. A notícia avançada pelo Clube de Moçambique, diz que os clientes (empresas) que importam produtos e serviços chineses agora poderão fazer seus pagamentos em moeda chinesa.

“Esta medida visa facilitar negócios e comércio entre os clientes do Millennium Bim e seus fornecedores chineses, numa época em que a China está se a tornar um dos principais parceiros económicos de Moçambique”, diz o banco do BCP em Moçambique.

Este serviço foi criado no âmbito do Sistema de Pagamentos Internacionais da China (CIPS) e os clientes que desejam se beneficiar deste serviço têm de cumprir os requisitos de documentação exigidos pelas autoridades chinesas. Essas transações não possuem um limite de transferência, mas exigem que as empresas beneficiárias tenham contas sediadas em território chinês.