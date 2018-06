Millennium bcp e Alipay lançam novas formas de pagamento para visitantes chineses

A partir agora, o Millennium bcp, cujo acionista de referência é a Fosun International Limited (27,06%) e a Alipay – operada pelo Grupo Ant Financial Services (empresa Alibaba), trabalharão em conjunto para lançar os pagamentos “Alipay in-store”, ligando os comerciantes portugueses de bens e serviços aos visitantes chineses em Portugal.

Esta cooperação para o mercado português foi agora reforçada através da assinatura, em Lisboa, do “Acquiring Contract” que materializa o “Memorando de Entendimento” celebrado em março deste ano, em Hangzhou.

Este acordo, esclarece o Millennium bcp em comunicado, visa explorar todo o potencial de uma parceria que combina a experiência de pagamento online e mobile da Alipay com as capacidades e conhecimento do sistema bancário nacional e internacional do Millennium bcp, atingindo objetivos comuns e providenciando inovação e serviços diferenciadores aos seus clientes.

Com as empresas a comprometer-se com a procura de novas formas de colaboração, tanto em pagamentos online e e-commerce, como em serviços para empresas e clientes portugueses e chineses, João Nuno Palma, vice-presidente do Millennium bcp, aquando da assinatura deste contrato, sublinhou ainda que se trata de “uma oportunidade histórica para o Millennium bcp e a Alipay de fazerem algo inédito no mercado português, tornando-o mais atrativo para os viajantes chineses e facilitando o trabalho dos comerciantes portugueses, ao mesmo tempo que abre opções para ambas as partes”.

A consubstanciar esta aposta, Li Wang, a responsável da Ant Financial para a Europa, Médio Oriente e África, salienta que “de acordo com um estudo da Alipay e da Nielsen, mais de 90% dos chineses estão dispostos a fazer pagamentos de forma digital quando viajam em turismo para fora do país”, o que a leva a sublinhar a importãncia desta parceria com o Millennium bcp, na medida em que disponibiliza “uma forma tão cómoda de pagamento em Portugal, permitindo também aos comerciantes portugueses o acesso a uma plataforma de marketing digital para comunicar com os seus clientes chineses”.