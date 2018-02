Milícia curdosíria YPG avisa que vai responder se for atacada na Síria

A direção da YPG comprometeu-se a aplicar a resolução da ONU, mas reserva-se o “direito de responder, em sua própria defesa, caso haja uma agressão por parte do exército turco ou dos seus apoiantes”, lê-se num comunicado divulgado pela organização e citado pela agência de notícias espanhola Efe.

O grupo expressou, ainda assim, o seu compromisso de permitir a entrada de delegações da ONU e de organismos humanitários em Afrine (província síria de Alepo), um enclave curdo no extremo noroeste da Síria, e pediu a todas as partes do conflito que sejam o seu exemplo, apoiando a aplicação da resolução, aprovada por unanimidade no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, as forças turcas e os grupos sírios aliados de Ankara continuaram hoje a sua ofensiva em Afrine, tomando várias localidades fronteiriças e enfrentando as forças da YPG em várias zonas do enclave curdosírio.