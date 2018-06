“Milagre económico é uma aldrabice política” do Governo, acusa Rui Rio

O presidente do PSD defendeu hoje que a função do seu partido não é “empurrar o Governo para a irresponsabilidade”, mas denunciar que o executivo “não fala verdade” e que “o discurso do milagre económico é uma aldrabice política”.

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, na Guarda, Rui Rio fez um balanço das principais linhas de oposição do partido, desde que assumiu a liderança em fevereiro.

“Um aspeto é demonstrar que o discurso do milagre económico é uma aldrabice política”, afirmou Rio, recolhendo o primeiro aplauso generalizado da sala, que o tinha recebido em silêncio quando entrou para a sessão de encerramento.