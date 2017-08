Mil toneladas de alimentos para famílias carenciadas (todos cultivados por presos)

“Hortas Solidárias” é o nome do projeto que decorre desde 2009 em cinco estabelecimentos prisionais e que deverá ter continuação de acordo com a assinatura de um protocolo entre a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, no âmbito do projeto “Hortas Solidárias”.

“Houve uma aproximação por parte do banco alimentar e abraçámos a ideia há uns anos. É um caminho sustentado que se vai espalhando pelos estabelecimentos prisionais e já produzimos mais de mil toneladas de alimentos para os bancos alimentares, nestes anos”, disse o diretor-geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, em declarações à agência Lusa.