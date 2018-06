Mil milhões de euros será o preço de saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid

Se algum clube estiver interessado em contratar Cristiano Ronaldo o preço pedido pelo Real Madrid para a saída do jogador português será de mil milhões de euros de acordo com o Mundo Deportivo indo de encontro à sua cláusula de rescisão. A mesma publicação diz que essa intenção já foi transmitida pelo madeirense e pelos seus representantes.

O Mundo Deportivo avança que o clube de Madrid estará “inflexível” quanto ao valor pedido para a saída de Ronaldo do clube acrescenta que a formação está farta das constantes ameaças de saída que têm vinda a público na última temporada.

O que pode mudar esta intenção seria uma proposta que depois permita contratar um jogador como Neymar, explica o Mundo Deportivo.

Mil milhões de euros permitiria comprar cerca de cinco vezes Neymar tendo em conta o valor de 222 milhões de euros pago pelo PSG e 10 vezes Bareth Bale que custou 100 milhões de euros ao Real Madrid.

A possível saída de Ronaldo do Real Madrid volta a ter destaque em Espanha através do jornal Marca. A publicação faz um exercício de especulação sobre qual seria o clube que teria condições para receber o português caso se confirmasse a sua saída de Madrid. Manhester United, Manchester City, PSG, Bayern de Munique, Juventus e ainda a China e os Estados Unidos.

Os rumores sobre a saída de Madrid têm sido uma constante durante esta última época. Um dos últimos episódios esteve relacionado com as palavras “foi bom jogar em Madrid” logo após a conquista da Liga dos Campeões. O jornal El Pais já avançava em agosto que não existia certezas sobre a sua continuidade no clube de Espanha. Entre os motivos estaria o salário, problemas de balneário e crise desportiva.