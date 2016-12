Mil maiores empresas portuguesas vendem menos mas estão mais rentáveis

O conjunto das 1000 maiores empresas portuguesas arrecadou receitas de 144,7 mil milhões de euros, o equivalente a mais de 80% do Produto Interno Bruto nacional (PIB). Os dados são referentes a 2015 e resultam de um ranking elaborado pela consultora Ignios. O volume de negócios registou, no entanto, uma queda face ao ano anterior.

Apesar da queda de 2,8 mil milhões de euros n o volume de negócios, as 1000 empresas foram mais eficientes, impulsionando a rentabilidade. O lucro consolidado subiu para 6,3 mil milhões em 2015, de 4,6 mil milhões de euros em 2014, um acréscimo de 37,5%.

Não foram só os lucros que fizeram a elite empresarial crescer. Estas empresas também foram responsáveis pela criação de 36 mil novos postos de trabalho em 2015, sendo que no ano anterior, o número de postos criados não chegou aos 18 mil.

As empresas de trabalho temporário foram as grandes líderes da contratação, com registos de 30 mil novos trabalhadores. O número total de funcionários no final de 2015 alcançou, assim, os 543.559.

No que diz respeito às exportações, as mil maiores empresas portuguesas não tiveram resultados tão positivos. Em 2015, 77% das exportações totais do país vieram destas empresas, rendendo 38,5 mil milhões de euros. No entanto, o peso das exportações destas firmas no panorama nacional tinha sido de 85% em 2014, ou seja, houve uma quebra de oito pontos percentuais.