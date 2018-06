Miguel Oliveira vence Grande Prémio de Itália de Moto2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo, 3 de junho, o Grande Prémio de Itália em Moto2, sexta prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, cumprindo as 21 voltas em 39.42,018 minutos.

Numa corrida em que recuperou do 11º posto da grelha de partida e na qual protagonizou diversos duelos pela primeira posição, Miguel Oliveira conquistou a primeira vitória da temporada, ao levar a melhor na última volta sobre o italiano Lorenzo Baldassari (Kalex), que cortou a meta apenas 184 milésimos de segundo depois.

No campeonato, Oliveira manteve o segundo posto com 98 pontos, mas reduziu para apenas 13 pontos a sua desvantagem para o comandante, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que na prova deste domingo foi apenas quarto, logo atrás do espanhol Joan Mir (Kalex).