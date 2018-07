Miguel Oliveira termina no 6º lugar em Assen e fica mais longe da liderança do mundial de Moto2

O piloto Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de Assen, na Holanda, no 6º posto, na categoria de Moto2, numa corrida vencida por Francesco Bagnania atual líder do campeonato mundial.

Apesar de Miguel Oliveira ter tido um desempenho impressionante no Grande Prémio de Assen que lhe transportou do 17ª, lugar obtido na qualificação, tal não foi suficiente para parar o melhor desempenho de Francesco Bagnania, que venceu a corrida e reforçou a liderança do Campeonato do Mundo de Moto2.

No pódio ficaram Fabio Quartararo e Alex Marquez.