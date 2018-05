Miguel Maya: história da ascensão do sexto banqueiro do BCP

Miguel Maya chega a presidente do Banco Comercial Português (BCP) 11 anos depois de ter sido proposto para administrador por Filipe Pinhal, numa famosa lista que acabou por não chegar a bom porto, pois a 21 de dezembro de 2007 – uma sexta-feira -, numa reunião que teve lugar no Banco de Portugal, entre Vítor Constâncio (então governador) e oito acionistas de referência da instituição financeira, decide-se futuro do banco: Pinhal sai e entra Carlos Santos Ferreira.

Na altura, foi a denúncia de Joe Berardo da existência de 17 offshores que tinham ações do banco e não só, financiadas com crédito do próprio BCP, e que tinham começado sem beneficial owner e, mais tarde, já com perdas, sido convertidas em operações de imobiliário, que ditou a decisão de Constâncio. Com o patrocínio da EDP, que reúne nas suas instalações os maiores acionistas do BCP, é escolhido para presidente Carlos Santos Ferreira.

Santos Ferreira chega ao BCP com uma lista de consenso: dois da sua confiança (Armando Vara e Vítor Fernandes); dois da lista de Filipe Pinhal (José João Guilherme e Paulo Macedo) e dois da fação rival (anti-Jardim Gonçalves) que são Luís Pereira Coutinho e Nelson Machado.