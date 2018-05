BCP: Miguel Maya eleito CEO e Nuno Amado ‘chairman’

Foi aprovada pelos acionistas a proposta de eleição do Conselho de Administração para o mandato com início em 2018 e com a duração até 2021, incluindo a Comissão de Auditoria (presidida por Norberto Rosa). A proposta passou com 95,21%.

A eleição do Conselho de Remunerações composto por Jorge Magalhães Correia, Ana Paula Gray, Norberto Rosa, passou com 96,92%

Os pontos mais importantes foram os mais discutidos. O ponto 7-A (deliberar sobre a alteração do contrato da sociedade), que muda os estatutos do banco altera o artigo 28° que determina que o Conselho de Administração é composto por um mínimo de 17 e um máximo de 25 membros.