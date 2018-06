Miguel Maya: a gestão e a liderança do sexto presidente do BCP

Foi em 1990, depois de se formar em organização e gestão de empresas pelo ISCTE, que Miguel Maya entrou no Banco Português do Atlântico (BPA), com funções na área comercial, segmento de empresas e responsável pela coordenação do gabinete central de análise económica e financeira. Um banco que acabou depois por ser absorvido pelo BCP. “Miguel Maya veio com a mobília para o BCP”, diz uma fonte da fundação do BCP ao Jornal Económico.

Antes de ser proposto para administrador era o responsável pela Direção de Inovação e Desenvolvimento do produto. Filipe Pinhal diz sobre Miguel Maya: “É muito rigoroso e faria bem qualquer função”.

Para o novo CEO do BCP, umas das decisões mais complicadas que tomou no banco esteve relacionada com a saída de trabalhadores. A preocupação principal foi procurar ser o mais justo possível e tomar as decisões com base no mérito dos colaboradores. “Para um gestor, o natural, o que entusiasma, é recrutar e desenvolver. É crescer. Reduzir o quadro é sempre uma violência, é antinatural, é uma perda que só conseguimos superar se acreditarmos que era o melhor para o futuro da instituição”, disse numa entrevista à revista Exame, em 2016.