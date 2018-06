Miguel Gouveia lamenta que PSD faça uso partidário da Assembleia Municipal do Funchal

A interrupção da Assembleia Municipal pelo PSD não aceitar a substituição do presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, que se encontra no estrangeiro, pelo vice-presidente, Miguel Gouveia, mereceu da parte do autarca um lamento pelo uso partidário que os sociais democratas estão a fazer da Assembleia Municipal.

“Hoje de manhã, vivemos mais um episódio infeliz na Assembleia Municipal do Funchal, onde, mais uma vez, o PSD optou por inventar factos políticos e relevar o acessório, de modo a atrasar, durante duas horas, o começo de uma sessão da Assembleia, obstaculizando quem efetivamente quer trabalhar pelo desenvolvimento da cidade do Funchal”, afirmou Miguel Gouveia.

O autarca lembrou que quando Miguel Albuquerque foi presidente da autarquia fazia-se representar regularmente pelos seus vice-presidentes na Assembleia Municipal sem que fosse dada qualquer justificação. Miguel Gouveia diz que a deslocação de Cafôfo ao estrangeiro, para assinalar o aniversário da geminação do Funchal com St. Helier é uma representação objectiva ao serviço da cidade.

“É inaceitável, portanto, que estando a Assembleia com todas as condições para trabalhar, com uma ordem de trabalhos extensa, de dez pontos, o PSD opte por criar um facto político onde ele não existe, e atrase todo o trabalho que há para fazer, para no fim ser votada em plenário a normal continuação dos trabalhos, tal como era indiscutível”, referiu Miguel Gouveia.

O autarca no entanto destacou o bom senso dos restantes partidos da Assembleia Municipal, em particular o CDS-PP e a CDU, no sentido de continuar os trabalhos. Miguel Gouveia lamentou que o PSD “continue a colocar de lado” as necessidades dos funchalenses em benefício “de um espetáculo mediático e daquela que é a sua própria agenda partidária”.