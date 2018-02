Miguel Gouveia: “É fundamental que o Funchal se mantenha na vanguarda do turismo”

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, esteve esta quarta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) onde defendeu a necessidade de o município madeirense continuar na vanguarda no setor do turismo tendo em conta a importância que esta área tem na capital da Madeira.

Miguel Gouveia destacou a BTL como “uma oportunidade” para a cidade do Funchal e para a Região e desafiou os municípios portugueses para que em 2019 possam participar neste evento de forma a mostrarem “o que de melhor têm para oferecer”.

“Sendo o turismo o motor da nossa atividade económica, é fundamental que o Funchal se mantenha na vanguarda das melhores práticas do sector, e esse é um trabalho que temos sabido fazer, com uma Estratégia Municipal de Turismo clara, que tem sido concretizada ao longo dos últimos dois anos, com resultados que são públicos”, esclareceu.