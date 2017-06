Miguel Frasquilho confirmado como o próximo presidente da TAP

O semanário Expresso avança hoje com a notícia e confirma ainda o nome do advogado Diogo Lacerda Machado e da líder da Fundação Serralves e administradora da Oporto British School, Ana Pinho, para vogais. A notícia refere também que, do lado dos privados, entra um representante dos chineses da HNA, que participa no consórcio Atlantic Gateway através da brasileira Azul e objetiva uma posição de 20% na TAP.

O nome de Miguel Frasquilho para assumir o cargo não é novidade, já existe desde há alguns meses essa indicação. Frasquilho tinha deixado a presidência da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) em Abril último e já se falava na entrada na TAP.

E Expresso cita o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e confirma a escolha e adianta que a assembleia-geral (AG) extraordinária está marcada para 30 de junho.