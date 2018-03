Miguel Eiras Antunes: “Mobilidade eficaz exige ecossistema colaborativo”

As novas formas de mobilidade, a necessidade de sustentabilidade no planeamento urbanístico e os instrumentos de financiamento disponíveis para enfrentar estes desafios estarão em destaque na Portugal Smart Cities Summit, um evento que terá lugar de 11 a 13 de abril, no Centro de Congressos de Lisboa.

Este evento organizado pela AIP, com o “Jornal Económico” como media partner, contará com as participações de municípios, start ups e empresas tecnológicas, bem como representantes do meio académico. Terão lugar painéis de debate e uma mostra tecnológica, entre outras iniciativas.

Os desafios da mobilidade serão um dos temas chave do encontro.