Miguel Bragança eleito como o melhor CFO na Relação com Investidores em Portugal

Miguel Bragança, Administrador financeiro (CFO) do Millenium BCP foi eleito como o melhor CFO para a Relação com Investidores, pela Extel.

O administrador do BCP foi eleito “No. 1 Individual”, na categora “CFOs best for Investor Relations em Portugal”.

A Extel realizou uma pesquisa Pan-Europeia às comunidades buy-side e sell-side, pedindo as suas visões sobre o desempenho dos profissionais das Relações com Investidores. Nesse estudo votaram 11.333 profissionais. A votação recebeu contribuições de mais de 11.333 profissionais de investimento em 2.682 sociedades buy-side, 241 firmas sell-side e em mais 1.099 empresas.

Foram nomeados 18.713 responsáveis pelas relações com investidores. No lado da venda, cerca de 10.505 profissionais de 506 empresas, no lado da compra 3.541 profissionais de 757 instituições, e nas outras empresas, 4.667 profissionais de 1.531 companhias.