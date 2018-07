Microsoft ultrapassa capitalização de mercado de 800 mil milhões de dólares pela primeira vez

A multinacional de software Microsoft ultrapassou a capitalização de mercado de 800 mil milhões de dólares (cerca de 685 mil milhões de euros) pela primeira vez. A meio da sessão bolsista de Wall Street as ações da tecnológica já haviam superado os 104,41 dólares, com uma subida superior a 2,3%.

Por volta das 19:20 [hora de Lisboa], a empresa estava a subir 2,27%, para 104,29 dólares, na bolsa de Nova Iorque. A ‘verde’ também estão: a Apple (+1,64%, para 190,97 dólares), a Amazon (+2,14%, para 1.792,02 dólares) e a Alphabet (+2,28%, para 1.180,12 dólares).

No primeiro trimestre deste ano, a Microsoft obteve um crescimento de 35% no lucro líquido, face ao período homólogo de 2017, para 7,42 mil milhões de dólares (aproximadamente 6,4 mil milhões de euros). Os resultados da tecnológica superaram as expectativas dos analistas.